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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Neuhofen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (12.03.2026) bis Freitag (13.03.2026), gegen 13:35 Uhr, ereignete sich in der Jahnstraße (K 14) eine Unfallflucht. Der bis dato unbekannte Unfallverursachende befuhr die Jahnstraße in Richtung Kreisverkehr Neuhofen und fuhr kurz vor diesem aus bis dato ungeklärten Gründen auf den dortigen Fahrbahnteiler. Infolgedessen wurden der Pfosten und das daran angebrachte Verkehrszeichen beschädigt. Anschließend entfernte sich dieser, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen und Hinweisgebende werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://www.polizei.rlp.de/?id=1377

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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