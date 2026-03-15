Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am 14.03.2026 gegen 21:45 Uhr einen schlangenlinienfahrenden schwarzen Mazda. Der PKW wurde in Ludwigshafen und wenig später auf der B9 bei Frankenthal gemeldet. Der PKW konnte schließlich auf einem Feldweg bei Bobenheim-Roxheim durch die entsandten Streifen festgestellt und kontrolliert werden. Der PKW wies mehrere augenscheinlich frische Beschädigungen auf. Bei der im Fahrzeug befindlichen 34-jährigen Fahrzeugführerin wurde eine Alkoholisierung von über 2 Promille festgestellt. Sie äußerte sich nicht näher zu den Unfallschäden. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll die Trunkenheitsfahrt in Mutterstadt begonnen haben. Auf die Dame kommen nun Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde zu. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht nun nach den Geschädigten der Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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