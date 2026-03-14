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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Tödlicher Verkehrsunfall

Frankenthal (ots)

Am 14.03.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Fahrzeuge. Hierbei befuhr ein 31-jähriger BMW-Fahrer die L 522 aus Richtung Lambsheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger Audi-Fahrer die L522 in entgegengesetzte Richtung. Bei einem Überholvorgang verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte nach einer Drehung letztlich mit dem entgegenkommenden Audi. Der 31-Jährige Fahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb im Krankenhaus. Der 29-jährige Audi-Fahrer und seine 28-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß ebenfalls schwer verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die L522 in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
PK'in Dannheimer
Telefon: 06233-313 0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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