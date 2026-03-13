PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt, Altrip (ots)

Im Rahmen einer Kontrollwoche mit der Zielrichtung Gurtkontrollen wurden am Mittwochmorgen des 11.03.2026 durch die Beamten der Polizei Schifferstadt Schulwegkontrollen an der Grundschule Süd in Schifferstadt sowie an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Altrip durchgeführt. Der größte Teil der Schülerinnen und Schüler kam eigenständig oder in Begleitung eines Erwachsenen fußläufig zur Schule. Verkehrsverstöße aufgrund eines fehlenden Sicherheitsgurtes oder unzureichender Kindersicherung konnten keine festgestellt werden. Lediglich an das vor der Grundschule Süd herrschende Halteverbot mussten einige Eltern erinnert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 10:24

    POL-PDLU: Speyer - Unter Alkoholeinfluss Unfall mit vier Fahrzeugen verursacht

    Speyer (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr bog eine 68-jährige Frau mit ihrem PKW von der Schuberstraße in die Wormser Landstraße in Richtung Stadtmitte ein. Dabei stieß sie gegen einen in der Wormser Landstraße ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten PKW und schob diesen auf einen weiteren, davor geparkten PKW. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem PKW die ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 15:27

    POL-PDLU: PKW-Einbrüche - Zielrichtung hochwertiges Werkzeug

    Neuhofen, Waldsee (ots) - In der Nacht von Dienstag, dem 10.03.2026, auf Mittwoch wurden in Neuhofen und Waldsee durch Unbekannte insgesamt vier Transporter aufgebrochen. In allen Fällen wurde die Heckscheibe eingeschlagen, um sich Zutritt zum Fahrzeug zu verschaffen. Anschließend wurden hochwertige Elektrowerkzeuge, unter anderem der Marke Hilti entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 11.500 EUR. Wer im ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 12:09

    POL-PDLU: Unfall zwischen PKW- Fahrerin und Fußgänger

    Speyer (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger ereignete sich am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr im Einmündungsbereich Dudenhofer Straße/Albert-Einstein-Straße. Eine 51-jährige Pkw - Fahrerin wollte nach links in die Albert-Einstein-Straße abbiegen, als gleichzeitig ein 53-jähriger Fußgänger die Albert-Einstein-Straße im Einmündungsbereich querte. Durch die Kollision stürzte der Mann und zog ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren