Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt, Altrip (ots)

Im Rahmen einer Kontrollwoche mit der Zielrichtung Gurtkontrollen wurden am Mittwochmorgen des 11.03.2026 durch die Beamten der Polizei Schifferstadt Schulwegkontrollen an der Grundschule Süd in Schifferstadt sowie an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Altrip durchgeführt. Der größte Teil der Schülerinnen und Schüler kam eigenständig oder in Begleitung eines Erwachsenen fußläufig zur Schule. Verkehrsverstöße aufgrund eines fehlenden Sicherheitsgurtes oder unzureichender Kindersicherung konnten keine festgestellt werden. Lediglich an das vor der Grundschule Süd herrschende Halteverbot mussten einige Eltern erinnert werden.

