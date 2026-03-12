PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen PKW- Fahrerin und Fußgänger

Speyer (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger ereignete sich am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr im Einmündungsbereich Dudenhofer Straße/Albert-Einstein-Straße. Eine 51-jährige Pkw - Fahrerin wollte nach links in die Albert-Einstein-Straße abbiegen, als gleichzeitig ein 53-jähriger Fußgänger die Albert-Einstein-Straße im Einmündungsbereich querte. Durch die Kollision stürzte der Mann und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand ein leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 11:49

    POL-PDLU: Unfall mit verletzten Rollerfahrer - Zeugen gesucht

    Harthausen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer kam es am gestrigen Mittwoch gegen 09:30 Uhr auf dem Weg zwischen der Prinz-Luitpold-Straße und dem sogenannten Friedhofspfad. Der 71-jährige Mann wurde neben seinem Roller liegend aufgefunden. Der Unfallhergang ist bislang jedoch nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 15:10

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Schifferstadt (ots) - Im Rahmen einer Kontrollwoche mit der Zielrichtung Gurtkontrollen wurden am Dienstagmorgen des 10.03.2026 durch die Beamten der Polizei Schifferstadt Schulwegkontrollen an der Mandelgrabenschule in Mutterstadt durchgeführt. Es konnten keinerlei Verstöße festgestellt werden. Die Kontrollen wurden durch die Eltern und Kinder positiv wahrgenommen. Weiterhin wurde am Abend eine Kontrollstelle mit der Zielrichtung Sicherheitsgurt in der Burgstraße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren