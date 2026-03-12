POL-PDLU: Unfall zwischen PKW- Fahrerin und Fußgänger
Speyer (ots)
Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger ereignete sich am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr im Einmündungsbereich Dudenhofer Straße/Albert-Einstein-Straße. Eine 51-jährige Pkw - Fahrerin wollte nach links in die Albert-Einstein-Straße abbiegen, als gleichzeitig ein 53-jähriger Fußgänger die Albert-Einstein-Straße im Einmündungsbereich querte. Durch die Kollision stürzte der Mann und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand ein leichter Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell