PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Einbrüche - Zielrichtung hochwertiges Werkzeug

Neuhofen, Waldsee (ots)

In der Nacht von Dienstag, dem 10.03.2026, auf Mittwoch wurden in Neuhofen und Waldsee durch Unbekannte insgesamt vier Transporter aufgebrochen. In allen Fällen wurde die Heckscheibe eingeschlagen, um sich Zutritt zum Fahrzeug zu verschaffen. Anschließend wurden hochwertige Elektrowerkzeuge, unter anderem der Marke Hilti entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 11.500 EUR. Wer im genannten Zeitraum in der Ludwigshafener Straße, Birkenhorststraße, Wichernstraße in Neuhofen oder in der Ludwigstraße in Waldsee verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 12:09

    POL-PDLU: Unfall zwischen PKW- Fahrerin und Fußgänger

    Speyer (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger ereignete sich am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr im Einmündungsbereich Dudenhofer Straße/Albert-Einstein-Straße. Eine 51-jährige Pkw - Fahrerin wollte nach links in die Albert-Einstein-Straße abbiegen, als gleichzeitig ein 53-jähriger Fußgänger die Albert-Einstein-Straße im Einmündungsbereich querte. Durch die Kollision stürzte der Mann und zog ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:49

    POL-PDLU: Unfall mit verletzten Rollerfahrer - Zeugen gesucht

    Harthausen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer kam es am gestrigen Mittwoch gegen 09:30 Uhr auf dem Weg zwischen der Prinz-Luitpold-Straße und dem sogenannten Friedhofspfad. Der 71-jährige Mann wurde neben seinem Roller liegend aufgefunden. Der Unfallhergang ist bislang jedoch nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren