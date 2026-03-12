Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Einbrüche - Zielrichtung hochwertiges Werkzeug

Neuhofen, Waldsee (ots)

In der Nacht von Dienstag, dem 10.03.2026, auf Mittwoch wurden in Neuhofen und Waldsee durch Unbekannte insgesamt vier Transporter aufgebrochen. In allen Fällen wurde die Heckscheibe eingeschlagen, um sich Zutritt zum Fahrzeug zu verschaffen. Anschließend wurden hochwertige Elektrowerkzeuge, unter anderem der Marke Hilti entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 11.500 EUR. Wer im genannten Zeitraum in der Ludwigshafener Straße, Birkenhorststraße, Wichernstraße in Neuhofen oder in der Ludwigstraße in Waldsee verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

