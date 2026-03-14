POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr 13.03.2026, 10:45 Uhr

Schifferstadt, Altrip (ots) - Im Rahmen einer Kontrollwoche mit der Zielrichtung Gurtkontrollen wurden am Mittwochmorgen des 11.03.2026 durch die Beamten der Polizei Schifferstadt Schulwegkontrollen an der Grundschule Süd in Schifferstadt sowie an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Altrip durchgeführt. Der größte Teil der Schülerinnen und Schüler kam eigenständig oder in Begleitung eines Erwachsenen fußläufig zur Schule. Verkehrsverstöße aufgrund eines fehlenden ...

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