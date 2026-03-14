POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr 13.03.2026, 10:45 Uhr
Speyer (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden am Freitagmorgen bei einem 48-Jährigen Ausfallerscheinungen festgestellt. Der Mann aus Speyer war in der Tullastraße als Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hier wurden drogentypische Auf- und Ausfallerscheinungen festgestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein nachträglicher, freiwilliger Urintest reagierte positiv auf Kokain.
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