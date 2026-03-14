POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrerin und PKW
Dudenhofen (ots)
Am Freitagmorgen, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich in der Carl-Zimmermann-Straße in Dudenhofen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 45-jährige Fahrradfahrerin aus Dudenhofen missachtete am Kreuzungsbereich Johann-Walter-Straße die Vorfahrt einer vorfahrtsberechtigten PKW-Fahrerin. Dadurch prallte die Fahrradfahrerin mit dem PKW der 58-jährigen Frau aus Dudenhofen zusammen und verletzte sich. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. An Fahrrad und PKW entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 2000 Euro.
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