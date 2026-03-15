Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Schifferstadt (ots)

Am Freitagnachmittag (13.03.2026), gegen 16:45 Uhr, ereignete sich in der Jägerstraße eine Unfallflucht. Die 36-jährige Schifferstadterin befuhr die Jägerstraße in Richtung Kaiser-Konrad-Straße. Der bis dato unbekannte Fahrer eines weißen Mercedes Vito kam ihr entgegen. Aufgrund einer Engstelle habe die Frau ausweichen müssen und hierbei mit ihrem Außenspiegel das Pendant des geparkten Pkw touchiert. An den Anstoßstellen entstand Sachschaden. Der Vito-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich somit, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen und Hinweisgebende werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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