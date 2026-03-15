Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in der Siemensstraße gemeldet. Ein Zeuge teilte mit, dass ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fiat gegen das Zufahrtstor eines Firmengeländes gefahren sei und der Fahrer alkoholisiert wirke. Die eingesetzten Beamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der 61-jährige Speyerer auffällig schwankte und stark nach Alkohol roch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Am Tor des Firmengeländes entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Den 61-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Weiterhin wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers prüfen.

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