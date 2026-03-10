Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Beschädigter LKW auf der BAB 60 - Polizei sucht Zeugen

Mainz (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr kam es auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen, auf Höhe der Anschlussstelle Mainz-Finthen im Bereich einer Fußgängerbrücke, zu einer Beschädigung an einem LKW.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 45-jähriger LKW-Fahrer die rechte Fahrspur, als er in Höhe der Brücke plötzlich einen lauten Schlag wahrnahm. Zeitgleich stellte er eine erhebliche Beschädigung an der Windschutzscheibe seines Fahrzeuges fest.

Der genaue Ursprung der Beschädigung ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen im Bereich der Fußgängerbrücke beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

