Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Beschädigter LKW auf der BAB 60 - Polizei sucht Zeugen

Mainz (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr kam es auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen, auf Höhe der Anschlussstelle Mainz-Finthen im Bereich einer Fußgängerbrücke, zu einer Beschädigung an einem LKW.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 45-jähriger LKW-Fahrer die rechte Fahrspur, als er in Höhe der Brücke plötzlich einen lauten Schlag wahrnahm. Zeitgleich stellte er eine erhebliche Beschädigung an der Windschutzscheibe seines Fahrzeuges fest.

Der genaue Ursprung der Beschädigung ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen im Bereich der Fußgängerbrücke beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: +49 6132 950-0
E-Mail: pastheidesheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 09.03.2026 – 07:13

    POL-VDMZ: Alkohol- und Drogeneinfluss

    A 61/Gau-Bickelheim (ots) - Am 07.03.2026 gegen 22:26 Uhr fiel einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an der Abfahrt Gau-Bickelheim von der A 61 ein PKW auf, der unsicher und in Schlangenlinien geführt wurde. Die Polizisten stoppten den Wagen am Mitfahrerparkplatz an der L 400 zur Kontrolle. Dabei stellten sie bei dem 34-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von ca. 0,68 Promille fest. Die weiteren ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 07:10

    POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss während der Fahrt telefoniert

    A 61/Zotzenheim (ots) - Weil der Fahrer eines PKW am 07.03.2026 gegen 14 Uhr auf der A 61 in Höhe Zotzenheim während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte, wollte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim den Fahrer kontrollieren. Das Auto wurde dazu auf den Parkplatz Steingewann gelotst. Bei der Überprüfung des 31-jährigen Fahrers stellten die Beamten zusätzlich noch Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Da ...

    mehr
