Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss während der Fahrt telefoniert

A 61/Zotzenheim (ots)

Weil der Fahrer eines PKW am 07.03.2026 gegen 14 Uhr auf der A 61 in Höhe Zotzenheim während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte, wollte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim den Fahrer kontrollieren. Das Auto wurde dazu auf den Parkplatz Steingewann gelotst. Bei der Überprüfung des 31-jährigen Fahrers stellten die Beamten zusätzlich noch Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Da auch ein Vortest positiv ausfiel, musste der 31-Jährige mit zur Blutprobe. Dem Mann droht nun ein Bußgeld mit Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

