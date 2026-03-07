PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Nachtragsmeldung - Schwerer Verkehrsunfall infolge Sekundenschlaf A61 Fahrtrichtung Koblenz - Vollsperrung aufgehoben

A61 / Sprendlingen (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der A61 zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bad Kreuznach in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten weshalb die A61 ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim von 07:44 Uhr bis 12:28 Uhr vollgesperrt werden musste.

Eine 25-jährige PKW-Fahrerin fuhr auf dem linken Fahrstreifen der A61 und geriet infolge von Sekundenschlaf auf den rechten Fahrstreifen, wo sie mit einem dort fahrenden LKW eines 58-jährigen kollidiert.

In dem PKW saßen insgesamt vier Personen, neben der 25-jährigen Fahrerin befand sich eine 23-jährige Beifahrerin, sowie ein 21-jähriger und ein 22-jähriger Mitinsasse auf der Rückbank.

Die vier Personen in dem PKW wurden bei dem Unfall verletzt. Drei der Personen wurden dabei schwerverletzt, eine Person leichtverletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die leichtverletzte Person konnte das Krankenhaus bereits verlassen. Zu den schwerverletzten Personen können noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Sollten diesbezügliche neue Informationen vorliegen wird nachberichtet. Der LKW Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es war ein Rettungshubschrauber, sowie weiter Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

Am PKW entstand Totalschaden - Höhe ca. 8.000EUR. Der PKW wurde abgeschleppt. Am LKW entstand geringer Sachschaden, dieser konnte seine Fahrt im Anschluss fortsetzen.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt.

Darüber hinaus waren die freiwillige Feuerwehr Sprendlingen und Gensingen im Einsatz.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
PASt Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919100
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

