POL-VDMZ: Kollision beim Fahrstreifenwechsel

A 61/Westhofen (ots)

Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin, die am 5.3.2026 gegen 13:45 Uhr auf der A 61 bei Westhofen ein anders Fahrzeug überholen wollte, achtete beim Fahrstreifenwechsel nicht auf den übrigen Verkehr. Sie kollidierte mit einem anderen PKW, der bereits auf dem linken Fahrstreifen war. Verletzte gab es keine bei dem Zusammenprall und die PKW blieben fahrbereit. Den Schaden am PKW der 55-Jährigen schätzt die Polizei auf 2.000 Euro, den am PKW der 36-jährigen anderen Unfallbeteiligten auf ca. 5.000 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnten beide Parteien ihre Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

