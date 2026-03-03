PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsbehinderungen nach Unfall und medizinischem Notfall auf der A60

Heidesheim (ots)

Am Dienstagmorgen, 03.03.2026, kam es auf der A 60 in Fahrtrichtung Darmstadt, im Bereich der Anschlussstelle Heidesheim, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund einer Baustelle waren dort die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Im morgendlichen Berufsverkehr bildete sich hierdurch ein Rückstau bis in den Bereich der Anschlussstelle Ingelheim-Ost.

Am Stauende ereignete sich zunächst ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw auf dem linken Fahrstreifen. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme sowie die anschließenden Bergungsmaßnahmen führten zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im weiteren Verlauf wurde der Polizei gegen 07:50 Uhr ein medizinischer Notfall auf der A 60 in Höhe des Parkplatzes Heidenfahrt-Süd gemeldet. Dort war ein Pkw im stockenden Verkehr aufgefallen, in dem sich ein bewusstloser Fahrzeugführer befand.

Für die medizinische Versorgung des 58-jährigen Fahrers, der sich allein im Fahrzeug befand, musste die Richtungsfahrbahn Darmstadt für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt werden. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Mann wurde anschließend in eine Mainzer Klinik gebracht.

Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf ein Verkehrsunfallgeschehen oder ein Fremdverschulden im Zusammenhang mit dem zweiten Einsatz vor. Die Polizei geht derzeit von einem medizinischen Notfall aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132 950-0
E-Mail: pastheidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

