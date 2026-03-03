PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VDMZ: LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Rheinhessen (ots)

Weil er auf der Autobahn den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zum Kraftfahrzeug vor sich nicht eingehalten hatte, wollte eine Streife der Polizeiautobahnstation am 02.03.2026 gegen 10:10 Uhr kontrollieren. Der 38-jährige LKW-Fahrer war auf der A 61 in Höhe Kettenheim deswegen aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Trucker dann aber auch Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Da bei dem 38-Jährigen, der während der Kontrolle angab, Alkohol und Drogen generell abzulehnen, aber auch ein Vortest positiv verlief, musste er mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Vorher fanden die Beamten im Führerhaus des LKW noch eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln. Diese wurde sichergestellt. Dem 38-Jährigen drohen nun entsprechende Anzeigen. Sein LKW musste zunächst stehenbleiben.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

