Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Unbekannter entblößt sich am Hauptbahnhof // Bundespolizei sucht Geschädigte
München (ots)
Ein Unbekannter entblößte sich bereits am Montagabend (12. Januar) am Hauptbahnhof München. Umstehenden Reisenden präsentierte er sein unbedecktes Glied. Die Bundespolizei sucht nun Geschädigte.
Gegen 22:30 Uhr hielt sich ein bislang unbekannter Mann im S-Bahnbereich am Hauptbahnhof München auf. Unvermittelt soll er seine Hose geöffnet und anschließend sein Glied hervorgeholt haben. Dieses zeigte er schließlich den umstehenden Reisenden mehrfach. Ein Zeuge, der die Tat beobachten konnte, informierte daraufhin die Bundespolizei. Bevor Bundespolizisten eintrafen, hatte sich der Tatverdächtige bereits vom Ort des Geschehens entfernt. Die Bundespolizei sucht nach Geschädigten des Vorfalls.
Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:
Alter: ca. 40 bis 50 Jahre
Größe: ca. 170-180 cm
Statur: schlank
Haare: schwarz
Phänotyp: europäisch/südländisch
Erscheinungsbild: dunkle Augenfarbe, schwarzer Oberlippen- und Kinnbart
Bekleidung: schwarze Mütze, schwarze Jacke mit weißem Logo, schwarze Hose mit weißer Aufschrift sowie schwarze Schuhe, grauer Pullover
Sonstiges: grauer Rucksack
Die Bundespolizeiinspektion München bittet Geschädigte sowie Personen, die Hinweise zu der Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 089/515550-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Tim Oberfrank
Bundespolizeiinspektion München
Denisstraße 1 - 80335 München
Pressestelle
Telefon: 089 515 550 ? 1105
E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die
polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der
Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit
über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Zum
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München
gehören drei der vier größten bayerischen Bahnhöfe. Er umfasst neben
der Landeshauptstadt und dem Landkreis München die benachbarten
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg.
Sie finden unsere Wache und unseren Dienstsitz für die
nichtoperativen Bereiche mit dem Ermittlungsdienst in der Denisstraße
1, rund 500m fußläufig vom Hauptbahnhof entfernt. Das Revier befindet
sich im Ostbahnhof. Zudem gibt es Diensträume am Hauptbahnhof, in
Pasing und Freising. Weitere Informationen erhalten Sie über oben
genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de sowie unter
www.x.com/bpol_by .
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell