Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bilanz des Schwerpunkteinsatzes der Bundespolizei gegen Gewalt
11 Anzeigen wegen Gewaltdelikten, 102 Platzverweise und 4 Festnahmen in Bayern

München/Nürnberg/Regensburg/Augsburg/Aschaffenburg (ots)

Die Bundespolizei ist am vergangenen Wochenende (9.-11. Januar) 
gezielt gegen Gewaltkriminalität an Bahnhöfen vorgegangen. Für die im
Freistaat Bayern zuständige Bundespolizeidirektion München waren in 
der Spitze zeitgleich jeweils mehr als 200 Beamtinnen und Beamte an 
den Hauptbahnhöfen München, Nürnberg, Regensburg, Augsburg und 
Aschaffenburg eingesetzt.

Das Ergebnis des Schwerpunkteinsatzes waren 1.353 
Identitätsfeststellungen, 42 Fahndungstreffer, 4 vorläufige 
Festnahmen, 132 sogenannte Gefährderansprachen, 102 Platzverweise und
31 Sicherstellungen - insbesondere von Messern. Die Einsatzkräfte 
stellten zudem 15 Verstöße gegen Allgemeinverfügungen der 
Bundespolizei fest, die das Mitführen von gefährlichen Gegenständen 
und Waffen in den fünf bayerischen Bahnhöfen untersagten. Sie 
leiteten auch 11 Ermittlungsverfahren wegen Gewaltdelikten und ein 
Bußgeldverfahren nach Waffengesetz ein.

Die Angaben zu bundesweiten Feststellungen am vergangenen Wochenende
finden Sie in der Pressemitteilung des Bundespolizeipräsidiums unter
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6194620 

Hinweis: Die statistischen Daten basieren auf einem Sondermeldedienst
und können sich im Zuge der Qualitätssicherung noch ändern.

