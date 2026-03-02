Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der A61 - Zeugen gesucht

Bornheim (ots)

Am Montagabend um 20:15 Uhr kam es auf der A61 auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bornheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Fahrzeug den rechten Fahrstreifen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr zunächst den linken Fahrstreifen und wechselte in der Folge auf den rechten Fahrstreifen. Im Rahmen dieses Fahrstreifenwechsels kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Das auf dem rechten Fahrstreifen befindliche Fahrzeug kam infolge des Zusammenstoßes nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit der rechten Schutzplanke sowie anschließend mit der Mittelschutzplanke.

Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrerin verletzte sich durch den Verkehrsunfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Autobahn wurde kurzzeitig voll gesperrt und das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Neben den Beamten der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim war auch die Feuerwehr Sprendlingen, ein Rettungswagen sowie auch ein Abschleppfahrzeug im Einsatz.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell