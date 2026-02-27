Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Vollsperrung der A63 nach Verkehrsunfall: Transporter verliert Container

Freimersheim (ots)

Am Freitag, den 27.02.2026 gegen 12:32 Uhr befährt der 35-jährige Fahrer eines Transporters mit Containeraufbau die BAB63 in Fahrtrichtung Mainz auf dem rechten Fahrstreifen. Mit ihm im Fahrzeug befinden sich ein 25 -jähriger und ein 26-jähriger Mitfahrer. Zwei Kilometer nach dem Parkplatz Heubergerhof platzt an dem Fahrzeug des 35-jährigen aus unbekannten Gründen ein Reifen. Aufgrund dessen verliert der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, welches daraufhin über den linken Fahrstreifen schlingert, bevor es mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Aufgrund des Aufpralls dreht sich der Transporter und beginnt auf die rechte Fahrzeugseite umzukippen. Hierbei verliert das Fahrzeug den Container, welcher auf dem linken Fahrstreifen liegen bleibt. Der Transporter kippt sodann wieder auf alle vier Reifen und kommt entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum stehen. Alle Insassen des Fahrzeugs werden durch den Unfall leicht verletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung des Containers ist die Richtungsfahrbahn Mainz zwischen den Anschlussstellen Kirchheimbolanden und Freimersheim im Zeitraum 12:32 Uhr bis 14:28 Uhr vollständig gesperrt.

