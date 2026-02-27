PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VDMZ: Vollsperrung der A63 nach Verkehrsunfall: Transporter verliert Container

Freimersheim (ots)

Am Freitag, den 27.02.2026 gegen 12:32 Uhr befährt der 35-jährige Fahrer eines Transporters mit Containeraufbau die BAB63 in Fahrtrichtung Mainz auf dem rechten Fahrstreifen. Mit ihm im Fahrzeug befinden sich ein 25 -jähriger und ein 26-jähriger Mitfahrer. Zwei Kilometer nach dem Parkplatz Heubergerhof platzt an dem Fahrzeug des 35-jährigen aus unbekannten Gründen ein Reifen. Aufgrund dessen verliert der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, welches daraufhin über den linken Fahrstreifen schlingert, bevor es mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Aufgrund des Aufpralls dreht sich der Transporter und beginnt auf die rechte Fahrzeugseite umzukippen. Hierbei verliert das Fahrzeug den Container, welcher auf dem linken Fahrstreifen liegen bleibt. Der Transporter kippt sodann wieder auf alle vier Reifen und kommt entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum stehen. Alle Insassen des Fahrzeugs werden durch den Unfall leicht verletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung des Containers ist die Richtungsfahrbahn Mainz zwischen den Anschlussstellen Kirchheimbolanden und Freimersheim im Zeitraum 12:32 Uhr bis 14:28 Uhr vollständig gesperrt.

  • 27.02.2026 – 07:00

    POL-VDMZ: 39-Jähriger unter Drogeneinfluss

    A 63/Erbes-Büdesheim (ots) - Bei einem 39-jährigen Fahrer eines PKW, den Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 26.02.2026 am Mitfahrerparkplatz zur A 63 bei Erbes-Büdesheim kontrollierten, ergaben sich im Zuge der Überprüfung Anzeichen auf Drogeneinfluss. Da auch ein Vortest positiv war, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Weiterfahren durfte er nicht mehr, sein Auto musste stehenbleiben. Er muss ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 18:46

    POL-VDMZ: Zivilfahnder auf Mainzer Autobahnen unterwegs

    Wörrstadt (ots) - Am 25.02.2026 kontrollierten Zivilfahnder der Verkehrsdirektion Mainz sowie der Polizeipräsidien Südhessen, Trier und Westpfalz auf den Autobahnen rund um Mainz. Dabei wurden zahlreiche Fahrzeuge sowie Personen kontrolliert und teilweise festgenommen. Insgesamt wurden 8 Strafverfahren, darunter Urkundenfälschung, Diebstahl, unerlaubter Aufenthalt, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstöße gegen das ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 07:45

    POL-VDMZ: Verkehrssünder aus dem Verkehr gezogen

    A 61/Rheinhessen (ots) - Einen 35-Jährigen, der mit seinem PKW am 25.2.2026 gegen 17:55 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz mehrere PKW bedrängte, rechts überholte und am Ende sogar unmittelbar vor das Polizeifahrzeug fuhr, zog die Polizei aus dem Verkehr. Der 35-Jährige hatte zwischen Armsheim und Gau-Bickelheim mehrfach andere Verkehrsteilnehmer bedrängt und vereinzelt rechts überholt, so dass es zu ...

    mehr
