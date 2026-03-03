POL-VDMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss
A61/Armsheim (ots)
Bei der Verkehrskontrolle eines 48-jährigen PKW-Fahrers auf dem Parkplatz Menhir an der A 61 bei Armsheim stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 02.03.2026 gegen 23:30 Uhr deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Zudem konnten die Beamten im Auto noch Behältnisse mit kleineren Mengen an Drogen feststellen. Der 48-Jährige musste mit zur Blutprobe. Die Drogen wurden sichergestellt. Der 48-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.
