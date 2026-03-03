PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A61/Armsheim (ots)

Bei der Verkehrskontrolle eines 48-jährigen PKW-Fahrers auf dem Parkplatz Menhir an der A 61 bei Armsheim stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 02.03.2026 gegen 23:30 Uhr deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Zudem konnten die Beamten im Auto noch Behältnisse mit kleineren Mengen an Drogen feststellen. Der 48-Jährige musste mit zur Blutprobe. Die Drogen wurden sichergestellt. Der 48-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

