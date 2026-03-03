POL-VDMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Rheinhessen (ots) - Weil er auf der Autobahn den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zum Kraftfahrzeug vor sich nicht eingehalten hatte, wollte eine Streife der Polizeiautobahnstation am 02.03.2026 gegen 10:10 Uhr kontrollieren. Der 38-jährige LKW-Fahrer war auf der A 61 in Höhe Kettenheim deswegen aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Trucker dann aber auch Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. ...

