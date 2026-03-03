Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Brand auf der BAB61 - kurzzeitige Vollsperrung

Bingen (ots)

Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe der Anschlussstelle Bingen zu einem Fahrzeugbrand.

Nach derzeitigem Stand bemerkte der 34-jährige Fahrzeugführer während der Fahrt das Aufleuchten der Motorkontrollleuchte. Er hielt daraufhin sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen an und stieg aus. Kurz darauf begann der PKW vermutlich aufgrund einem technischen Defekt zu brennen.

Die alarmierte Feuerwehr aus Bingen konnte den Brand zügig löschen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde durch abgeschleppt.

Auf Grund der der erheblichen Rauchentwicklung und der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn für 20 Minuten voll gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr schrittweise wieder freigegeben.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell