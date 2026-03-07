PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall A61 Fahrtrichtung Koblenz - Aktuelle Vollsperrung

Sprendlingen (ots)

Aktuell kommt es auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim aufgrund einer Vollsperrung infolge eines schweren Verkehrsunfalls zu Verkehrsbehinderungen.

Die A61 ist aktuell in Fahrtrichtung Koblenz ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim vollgesperrt. Die Vollsperrung wird noch ca. 4 Stunden andauern. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Bitte umfahren sie das Gebiet weiträumig.

Zum Unfallhergang ist bislang folgendes bekannt: Die Anfang zwanzig jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem VW auf dem linken Fahrstreifen der A61 und kommt aus bislang unbekannten Gründen auf den rechten Fahrstreifen ab, wo diese sodann mit einem dort fahrenden LKW kollidiert.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

Die insgesamt vier Insassen in dem VW wurden teilweise schwerverletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Versorgung verbracht. Der Fahrer des LKW wurde nicht verletzt.

Zur Spurensicherung und Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt.

Sobald die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen ist wird die Vollsperrung aufgehoben und unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
PASt Gau-Bickelheim

Telefon: 06701919100
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 20:15

    POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

    Dromersheim (ots) - Am Freitag gegen 15:45 Uhr kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 37-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Opel auf einen vor ihm fahrenden 50-jährigen Audi-Fahrer im stockenden Verkehr auf. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Verkehrsunfall jeweils derartiger Sachschaden, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:12

    POL-VDMZ: Kollision beim Fahrstreifenwechsel

    A 61/Westhofen (ots) - Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin, die am 5.3.2026 gegen 13:45 Uhr auf der A 61 bei Westhofen ein anders Fahrzeug überholen wollte, achtete beim Fahrstreifenwechsel nicht auf den übrigen Verkehr. Sie kollidierte mit einem anderen PKW, der bereits auf dem linken Fahrstreifen war. Verletzte gab es keine bei dem Zusammenprall und die PKW blieben fahrbereit. Den Schaden am PKW der 55-Jährigen schätzt ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 17:51

    POL-VDMZ: PKW-Brand auf der BAB61 - kurzzeitige Vollsperrung

    Bingen (ots) - Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe der Anschlussstelle Bingen zu einem Fahrzeugbrand. Nach derzeitigem Stand bemerkte der 34-jährige Fahrzeugführer während der Fahrt das Aufleuchten der Motorkontrollleuchte. Er hielt daraufhin sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen an und stieg aus. Kurz darauf begann der PKW vermutlich aufgrund einem technischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren