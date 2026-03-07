Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall A61 Fahrtrichtung Koblenz - Aktuelle Vollsperrung

Sprendlingen (ots)

Aktuell kommt es auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim aufgrund einer Vollsperrung infolge eines schweren Verkehrsunfalls zu Verkehrsbehinderungen.

Die A61 ist aktuell in Fahrtrichtung Koblenz ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim vollgesperrt. Die Vollsperrung wird noch ca. 4 Stunden andauern. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Bitte umfahren sie das Gebiet weiträumig.

Zum Unfallhergang ist bislang folgendes bekannt: Die Anfang zwanzig jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem VW auf dem linken Fahrstreifen der A61 und kommt aus bislang unbekannten Gründen auf den rechten Fahrstreifen ab, wo diese sodann mit einem dort fahrenden LKW kollidiert.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

Die insgesamt vier Insassen in dem VW wurden teilweise schwerverletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Versorgung verbracht. Der Fahrer des LKW wurde nicht verletzt.

Zur Spurensicherung und Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt.

Sobald die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen ist wird die Vollsperrung aufgehoben und unaufgefordert nachberichtet.

