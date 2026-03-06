PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Dromersheim (ots)

Am Freitag gegen 15:45 Uhr kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Der 37-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Opel auf einen vor ihm fahrenden 50-jährigen Audi-Fahrer im stockenden Verkehr auf.

An beiden Fahrzeugen entstand durch den Verkehrsunfall jeweils derartiger Sachschaden, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 20.000,-EUR geschätzt.

Die insgesamt drei Insassen in dem Opel blieben unverletzt. Von den insgesamt fünf Insassen in dem Audi wurden zwei Personen durch Rückenschmerzen und eine Platzwunde auf der Stirn leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr über den Standstreifen gelotst werden, da die linke und mittlere Spur für ca. eine Stunde gesperrt wurden. Dies verursachte einen Rückstau mit einer Länge von bis zu 9,5 Kilometern.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Pressestelle

Telefon: 06732 912-0
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 06.03.2026 – 09:12

    POL-VDMZ: Kollision beim Fahrstreifenwechsel

    A 61/Westhofen (ots) - Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin, die am 5.3.2026 gegen 13:45 Uhr auf der A 61 bei Westhofen ein anders Fahrzeug überholen wollte, achtete beim Fahrstreifenwechsel nicht auf den übrigen Verkehr. Sie kollidierte mit einem anderen PKW, der bereits auf dem linken Fahrstreifen war. Verletzte gab es keine bei dem Zusammenprall und die PKW blieben fahrbereit. Den Schaden am PKW der 55-Jährigen schätzt ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 17:51

    POL-VDMZ: PKW-Brand auf der BAB61 - kurzzeitige Vollsperrung

    Bingen (ots) - Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe der Anschlussstelle Bingen zu einem Fahrzeugbrand. Nach derzeitigem Stand bemerkte der 34-jährige Fahrzeugführer während der Fahrt das Aufleuchten der Motorkontrollleuchte. Er hielt daraufhin sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen an und stieg aus. Kurz darauf begann der PKW vermutlich aufgrund einem technischen ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 13:03

    POL-VDMZ: Verkehrsbehinderungen nach Unfall und medizinischem Notfall auf der A60

    Heidesheim (ots) - Am Dienstagmorgen, 03.03.2026, kam es auf der A 60 in Fahrtrichtung Darmstadt, im Bereich der Anschlussstelle Heidesheim, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Aufgrund einer Baustelle waren dort die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Im morgendlichen Berufsverkehr ...

    mehr
