Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Dromersheim (ots)

Am Freitag gegen 15:45 Uhr kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Der 37-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Opel auf einen vor ihm fahrenden 50-jährigen Audi-Fahrer im stockenden Verkehr auf.

An beiden Fahrzeugen entstand durch den Verkehrsunfall jeweils derartiger Sachschaden, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 20.000,-EUR geschätzt.

Die insgesamt drei Insassen in dem Opel blieben unverletzt. Von den insgesamt fünf Insassen in dem Audi wurden zwei Personen durch Rückenschmerzen und eine Platzwunde auf der Stirn leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr über den Standstreifen gelotst werden, da die linke und mittlere Spur für ca. eine Stunde gesperrt wurden. Dies verursachte einen Rückstau mit einer Länge von bis zu 9,5 Kilometern.

