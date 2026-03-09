PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Alkohol- und Drogeneinfluss

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Am 07.03.2026 gegen 22:26 Uhr fiel einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an der Abfahrt Gau-Bickelheim von der A 61 ein PKW auf, der unsicher und in Schlangenlinien geführt wurde. Die Polizisten stoppten den Wagen am Mitfahrerparkplatz an der L 400 zur Kontrolle. Dabei stellten sie bei dem 34-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von ca. 0,68 Promille fest. Die weiteren Überprüfungen und ein positiver Vortest ergaben noch den Verdacht auf zusätzlichen Drogeneinfluss. Der 34-Jährige, dem eine Blutprobe entnommen wurde, verfügte zudem über keine gültige Fahrerlaubnis. Ihm drohen nun gleich mehrere Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

