Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Alkohol- und Drogeneinfluss

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Am 07.03.2026 gegen 22:26 Uhr fiel einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an der Abfahrt Gau-Bickelheim von der A 61 ein PKW auf, der unsicher und in Schlangenlinien geführt wurde. Die Polizisten stoppten den Wagen am Mitfahrerparkplatz an der L 400 zur Kontrolle. Dabei stellten sie bei dem 34-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von ca. 0,68 Promille fest. Die weiteren Überprüfungen und ein positiver Vortest ergaben noch den Verdacht auf zusätzlichen Drogeneinfluss. Der 34-Jährige, dem eine Blutprobe entnommen wurde, verfügte zudem über keine gültige Fahrerlaubnis. Ihm drohen nun gleich mehrere Strafverfahren.

