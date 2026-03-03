Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Wohnungsbrand in Flingern - Feuerwehr rettet Person und Haustier unter schwierigen Bedingungen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 3. März 2026, 18.30 Uhr, Birkenstraße, Flingern

Am Dienstagabend kam es auf der Birkenstraße im Stadtteil Flingern zu einem folgenschweren Wohnungsbrand. Die Feuerwehr rettete eine bewusstlose Person sowie eine Katze aus der Brandwohnung. Ein Feuerwehrmann wurde im Einsatz leicht verletzt.

Um 18:30 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein. Da die zuständige Wache Flingern nur wenige hundert Meter vom Einsatzort entfernt liegt, trafen die ersten Einsatzkräfte bereits nach kürzester Zeit an der Einsatzstelle ein.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen circa zwei Meter lange Flammen aus einem durchgebrannten Fenster im zweiten Obergeschoss eines dreigeschossigen Wohngebäudes. Da das Gebäude komplett verschlossen war und sich keine Personen bemerkbar machten, mussten sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang durch die Haustür verschaffen. Parallel dazu wurde eine Drehleiter vor dem Objekt in Stellung gebracht.

Da der Treppenraum noch rauchfrei war, konnte ein Trupp unter Atemschutz unmittelbar in das zweite Obergeschoss vorgehen und gleichzeitig feststellen, dass sich keine Personen im Treppenraum befanden. Um die extreme thermische Belastung in der Brandwohnung zu senken, setzten die Einsatzkräfte von außen einen gezielten Fensterimpuls, einen Löschangriff durch Anwendung eines harten Vollstrahls unter die Wohnungsdecke, von außen zur Temperaturreduktion ein.

Als der Trupp die Eingangstüre der Wohnung erreichte und vorgehen konnte, drang er in die Brandwohnung vor. Aufgrund der massiven Verrauchung herrschte dort eine Sichtweite von Null. Bei der systematischen Durchsuchung fanden die Wehrleute eine bewusstlose, schwerverletzte Person. Diese wurde unter Unterstützung von zwei weiteren Trupps ins Freie gerettet.

Die Patientin wurde unmittelbar an den Rettungsdienst übergeben. Aufgrund des kritischen Zustands wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die durch Notfallsanitäter der Brandschutzeinheiten unterstützt wurden. Nach erfolgreicher Wiederbelebung erfolgte der Transport der älteren Dame in die Universitätsklinik Düsseldorf.

Um ausreichend Personalreserven für die aufwendigen Rettungs- und Kontrollmaßnahmen vorzuhalten, erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe und forderte weitere Einheiten nach.

Im weiteren Verlauf konnte eine Katze leben und unverletzt aus der Wohnung gerettet werden, ein Kleineinsatzfahrzeug transportierte sie zur Feuerwache, welche das verletzte Tier am Folgetag an das Tierheim übergeben wird. Eine Jugendliche wurde aus dem ersten Obergeschoss sicher ins Freie geführt.

Alle Wohneinheiten des Mehrfamilienhauses wurden auf Brandgase kontrolliert; zwei Wohnungen mussten im Anschluss maschinell belüftet werden.

Aufgrund der Lage der Oberleitungen der Rheinbahn mussten diese durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geerdet werden, um eine Gefährdung des Personals auszuschließen. Dies führte zu einer vorübergehenden Sperrung des Straßenbahnverkehrs sowie der gesamten Birkenstraße.

Im Rahmen der intensiven Rettungsmaßnahmen in der Brandwohnung zog sich eine Einsatzkraft der Berufsfeuerwehr leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert.

Nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsarbeiten wurde die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache an die Kriminalpolizei sowie den Hauseigentümer übergeben. Die Einsatzdauer betrug ca. zwei Stunden.

