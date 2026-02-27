Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Gaswarner des Rettungsdienstes schlägt Alarm - Drei Verletzte

Freitag, 27. Februar 2026, 18.30 Uhr, Bachstraße, Unterbilk

Am Freitagabend um halb sieben alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf den Rettungsdienst zu einem Einsatz nach Unterbilk. Vor Ort schlug der Kohlenmonoxidwarner des Rettungsdienstes Alarm. Umgehend verließ die Besatzung des Rettungswagens die Wohnung und forderte weitere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse nach.

Die Feuerwehr kontrollierte alle Wohnungen auf eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid, während der Rettungsdienst die Versorgung der Patienten übernahm. Drei Menschen mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Spezialklinik transportiert werden.

In zwei Wohnungen konnten erhöhte Messwerte festgestellt werden, sodass die Einsatzkräfte eine Belüftung mit Hochleistungslüftern der Feuerwehr vornahmen. Nach etwa 20 Minuten konnte der Einsatzleiter Entwarnung geben. Es konnten keine erhöhten Messwerte mehr festgestellt werden. Mitarbeitende der Netzgesellschaft Düsseldorf unterstützen die Messungen. Vorsorglich wurde die Heizung des Gebäudes außer Betrieb genommen.

Nach etwa einer Stunde kehrten die letzten der rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu ihren Standorten zurück.

