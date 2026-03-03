PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall in Düsseldorf - Feuerwehr befreit eingeschlossenen Fahrer aus Fahrzeug

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 3. März 2026, 9 Uhr, Grashofstraße/Münsterstraße, Mörsenbroich

Am Dienstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich Grashofstraße/Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Umgehend entsandte der Disponent Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Kollision zwischen einem VW Polo und einem BMW fest, wobei der Fahrer des VW Polo in seinem Fahrzeug eingeschlossen wurde. Um eine Versorgung des Patienten zu gewährleisten, wurde mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät die Fahrertür geöffnet. Im Anschluss konnte der schwer verletzte Patient über das Fahrzeugheck aus dem Pkw befreit und in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert werden. Zeitgleich wurde der Fahrer des zweiten Pkw vom Rettungsdienst untersucht, wobei ein Transport ins Krankenhaus nicht notwendig war.

Nach circa einer Stunde konnten die etwa 25 eingesetzten Kräfte einsatzbereit einrücken. Für die Dauer der Arbeiten war der Kreuzungsbereich für den Individual- und Schienenverkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf
Kai Bröschet
Telefon: 0211.8920180
E-Mail: kai.broeschet@duesseldorf.de
http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

