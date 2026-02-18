Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Pkw fuhr in Ladenlokal - zwei leicht Verletzte

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. Februar 2026, 19.32 Uhr, Kölner Straße, Oberbilk

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Düsseldorf gegen 19.30 Uhr durch den automatischen eCall eines Fahrzeuges über einen zunächst unklaren Unfall an der Kölner Straße informiert. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass ein Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in ein Ladenlokal gefahren war. Dabei wurde der Fahrer des Pkw und ein weiterer Mensch leicht verletzt. Notfallsanitäter und Notärzte führten an der Einsatzstelle eine erste medizinische Untersuchung durch. Für eine weiterführende ärztliche Behandlung transportierte der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Düsseldorf beide Patienten in ein Krankenhaus. Während die Patienten medizinisch versorgt wurden, kontrollierten weitere Einsatzkräfte das Ladenlokal auf noch anwesenden Personen. Hier konnte die Feuerwehr schnell Entwarnung geben - es waren keine weiteren Menschen betroffen! Zum Abschluss des Einsatzes begutachtete die Feuerwehr das Gebäude auf weitere Schadensmerkmal. Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes konnten nicht festgestellt werden. Zur Klärung der Unfallursache hat die Polizei Düsseldorf ihre Arbeit aufgenommen.

