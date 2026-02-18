PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Pkw fuhr in Ladenlokal - zwei leicht Verletzte

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. Februar 2026, 19.32 Uhr, Kölner Straße, Oberbilk

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Düsseldorf gegen 19.30 Uhr durch den automatischen eCall eines Fahrzeuges über einen zunächst unklaren Unfall an der Kölner Straße informiert. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass ein Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in ein Ladenlokal gefahren war. Dabei wurde der Fahrer des Pkw und ein weiterer Mensch leicht verletzt. Notfallsanitäter und Notärzte führten an der Einsatzstelle eine erste medizinische Untersuchung durch. Für eine weiterführende ärztliche Behandlung transportierte der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Düsseldorf beide Patienten in ein Krankenhaus. Während die Patienten medizinisch versorgt wurden, kontrollierten weitere Einsatzkräfte das Ladenlokal auf noch anwesenden Personen. Hier konnte die Feuerwehr schnell Entwarnung geben - es waren keine weiteren Menschen betroffen! Zum Abschluss des Einsatzes begutachtete die Feuerwehr das Gebäude auf weitere Schadensmerkmal. Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes konnten nicht festgestellt werden. Zur Klärung der Unfallursache hat die Polizei Düsseldorf ihre Arbeit aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf
Stefan Böle
Telefon: 0211.8920180
E-Mail: stefan.boele@duesseldorf.de
http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Düsseldorf
Weitere Meldungen: Feuerwehr Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 20:59

    FW-D: Verpuffung in Wohnhaus - Mieter verletzt, keine Auswirkung auf das Gebäude

    Düsseldorf (ots) - Mittwoch, 18. Februar 2026, 19.15 Uhr, Remscheider Straße, Friedrichstadt Am frühen Abend ereignete sich in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Remscheider Straße aus bisher ungeklärter Ursache während des Kochens eine Verpuffung. Dabei verletzte sich der Mieter so sehr, dass er für eine weitere ärztliche Behandlung in ein ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 15:54

    FW-D: Feuermeldung in Garath - Feuerwehr löscht Kellerbrand, mehrere Leichtverletzte

    Düsseldorf (ots) - Mittwoch, 18. Februar 2026, 11.12 Uhr, Fritz-Erler-Straße, Garath Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Mittwochvormittag zu einem Brandereignis im Düsseldorfer Süden alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Feuer im Keller des Gebäudes mit massiver Rauchausbreitung in die darüberliegenden Geschosse fest. Umgehend leitete die Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren