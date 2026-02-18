Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuermeldung in Garath - Feuerwehr löscht Kellerbrand, mehrere Leichtverletzte

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. Februar 2026, 11.12 Uhr, Fritz-Erler-Straße, Garath

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Mittwochvormittag zu einem Brandereignis im Düsseldorfer Süden alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Feuer im Keller des Gebäudes mit massiver Rauchausbreitung in die darüberliegenden Geschosse fest. Umgehend leitete die Feuerwehr die Menschenrettung mit einer Drehleiter sowie die Brandbekämpfung ein. 18 Bewohner wurden durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt, sieben von ihnen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen kurz nach elf Uhr erreichten die Feuerwehrleitstelle mehrere Notrufe wegen eines Brandes im Stadtteil Garath. Die Leitstelle alarmierte zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Beim Eintreffen bestätigte sich der Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung in den oberen Etagen. Aufgrund der Rauchausbreitung befanden sich mehrere Personen auf Balkonen und machten auf sich aufmerksam. Die Feuerwehr leitete umgehend die Menschenrettung über eine Drehleiter ein. Zeitgleich gingen weitere Trupps zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Zur medizinischen Versorgung der Betroffenen forderte der Einsatzleiter zusätzliche Rettungskräfte an. Nach rund einer Stunde war das Feuer gelöscht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Insgesamt wurden 18 Bewohnerinnen und Bewohner untersucht. Sieben Personen hatten Brandrauch eingeatmet und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Im Anschluss an die Brandbekämpfung erfolgten zeitintensive Lüftungsmaßnahmen.

Nach etwa vier Stunden kehrten die letzten der rund 50 Einsatzkräfte, darunter auch ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, zu ihren Standorten zurück. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

