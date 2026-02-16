Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Abschlussbilanz Tulpensonntag: Ruhiger Karnevalssonntag für Feuerwehr und Rettungsdienst

Düsseldorf (ots)

Montag, 16. Februar 2026, 7 Uhr, Stadtgebiet Düsseldorf

Am durchweg bewölkten und teils verregneten Tulpensonntag feierten die Karnevalisten ausgelassen die fünfte Jahreszeit. Dabei prägten das Stadtbild vor allem die vielen Veedelsumzüge und das traditionelle Kö-Treiben auf der Königsallee. Zum Nachmittag hin nahm auch das Besucheraufkommen in der Altstadt zu, wo sich die Möhnen und Jecken vor allem im Bereich des Burgplatzes und der Freitreppe aufhielten. Für die einzelnen Karnevalstage setzte die Feuerwehr Düsseldorf auf eine detaillierte Einsatzplanung, um so für die Menschen in der Stadt eine schnelle Hilfe sicherzustellen. Dabei unterstützte nicht nur die Freiwillige Feuerwehr tatkräftig, sondern auch die Düsseldorfer Hilfsorganisationen (Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst und DLRG) engagierten sich an Tulpensonntag für die Sicherheit der Karnevalisten.

In den Erste-Hilfe-Bereichen betreuten und behandelten die Sanitäter bis in den späten Abend 56 (2025:79; 2024: 105) Menschen. Davon mussten zur weiteren medizinischen Behandlung 29 Patient*innen (2025: 32; 2024: 19) in ein Krankenhaus transportiert werden. Im gesamten Berichtszeitraum verletzte sich ein Mensch (2025: 0; 2024: 17) an Glasscherben. Insgesamt versorgten die Einsatzkräfte 10 (2025: 1; 2024: 16) Jugendliche aufgrund von zu viel Alkoholkonsum.

Um dem erhöhten Einsatzaufkommen gerecht zu werden, hatte die Feuerwehr Düsseldorf zusätzliches Personal in Dienst genommen. Die Leitstelle war mit zusätzlichen Mitarbeitenden für das erhöhte Anrufaufkommen gut gerüstet. Dazu befanden sich weitere Rettungswagen, Krankenwagen und Notärzte im Einsatz. Im gesamten Stadtgebiet rückten bis Montagmorgen 7 Uhr die Rettungsdiensteinheiten zu 251 Notfalleinsätzen und Krankentransporten (2025:185; 2024: 167) aus, in 37 Fällen (2025:30; 2024:36) unterstützte zusätzlich noch der Notarzt die medizinische Versorgung. Die Einheiten der Feuerwehr rückten in dieser Dienstschicht zu 11 Feuermeldungen (2025:14; 2024: 2) und 18 technischen Hilfeleistungen (2025:17; 2024: 20) aus. Insgesamt verzeichnete der Einsatzleitrechner der Leitstelle bis 7 Uhr am Montagmorgen 346 Einsätze (2025:348; 2024: 343) für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell