PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verpuffung in Wohnhaus - Mieter verletzt, keine Auswirkung auf das Gebäude

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. Februar 2026, 19.15 Uhr, Remscheider Straße, Friedrichstadt

Am frühen Abend ereignete sich in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Remscheider Straße aus bisher ungeklärter Ursache während des Kochens eine Verpuffung. Dabei verletzte sich der Mieter so sehr, dass er für eine weitere ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Durch die Verpuffung wurde eine Wand in der Wohnung teils schwer beschädigt, eine Auswirkung auf die Statik schlossen die Einsatzkräfte aus. Vorsorglich stellte die Feuerwehr zusammen mit der Netzgesellschaft Düsseldorf die Strom- und Gaszufuhr zur betroffenen Wohneinheit ab. Aktuell ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar, sodass zwei Erwachsene und ein Kind durch die Landeshauptstadt Düsseldorf in einer Ersatzunterkunft untergebracht wurden. Die Polizei hat zur Unfallursache die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf
Stefan Böle
Telefon: 0211.8920180
E-Mail: stefan.boele@duesseldorf.de
http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Düsseldorf
Weitere Meldungen: Feuerwehr Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren