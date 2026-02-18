Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verpuffung in Wohnhaus - Mieter verletzt, keine Auswirkung auf das Gebäude

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. Februar 2026, 19.15 Uhr, Remscheider Straße, Friedrichstadt

Am frühen Abend ereignete sich in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Remscheider Straße aus bisher ungeklärter Ursache während des Kochens eine Verpuffung. Dabei verletzte sich der Mieter so sehr, dass er für eine weitere ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Durch die Verpuffung wurde eine Wand in der Wohnung teils schwer beschädigt, eine Auswirkung auf die Statik schlossen die Einsatzkräfte aus. Vorsorglich stellte die Feuerwehr zusammen mit der Netzgesellschaft Düsseldorf die Strom- und Gaszufuhr zur betroffenen Wohneinheit ab. Aktuell ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar, sodass zwei Erwachsene und ein Kind durch die Landeshauptstadt Düsseldorf in einer Ersatzunterkunft untergebracht wurden. Die Polizei hat zur Unfallursache die Ermittlungen aufgenommen.

