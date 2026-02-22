Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennendes Ladenlokal am Sonntagabend in der Düsseldorfer Innenstadt, keine verletzten Personen, Feuerwehr verhindert ein Übergreifen auf weitere Etagen des Hauses.

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 22. Februar 2026, 19.20 Uhr, Bahnstraße, Stadtmitte

Am Sonntagabend kam es zu einem ausgedehnten Brand eines Restaurants auf der Bahnstraße in Düsseldorf. Durch das vorbildliche Verhalten des Restaurantbetreibers wurden alle Gäste und Angestellten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude geführt. Mit mehreren Löschschläuchen konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Etagen verhindern.

Durch zahlreiche Anrufe wurde die Feuerwehr Düsseldorf am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr über ein brennendes Restaurant auf der Bahnstraße in der Düsseldorfer Innenstadt informiert. Aufgrund der Schilderungen der Anrufer entsandte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf umgehend mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Bereits wenige Minuten nach den Notrufen trafen die ersten Einsatzkräfte an der Bahnstraße ein. Dort schlugen schon die Flammen aus dem Restaurant und drohten, auf die erste Etage des Wohn- und Geschäftshauses überzugreifen. Der Betreiber teilte dem Einsatzleiter mit, dass alle Gäste sowie Angestellte das Restaurant verlassen hatten. Durch den Einsatzleiter wurden Einsatzkräfte mit Löschschläuchen und Atemschutzgeräten zur Brandbekämpfung in das Restaurant entsendet. Der Treppenraum eines angrenzenden Hotels wurde durch die massive Rauchentwicklung stark verraucht. Durch den eingedrungenen Rauch konnten die Gäste das Hotel nicht eigenständig über den Treppenraum verlassen. Umgehend wurden durch den Einsatzleiter zwei Drehleitern eingesetzt. Über diese beiden Leitern konnte eine eingeschlossene Person aus der zweiten Etage unverletzt gerettet werden. Der Einsatzleiter entsendete sofort mehrere Trupps, ausgestattet mit Atemluftgeräten und Löschschläuchen in den Treppenraum, um ggf. gefährdete Personen zu retten. Durch die Einsatzkräfte konnten drei Personen unverletzt aus dem Gebäude geführt werden. Alle Personen wurden durch den städtischen Rettungsdienst untersucht und konnten nach eingehender Diagnostik unverletzt die Einsatzstelle verlassen. Des Weiteren wurde die Netzgesellschaft Düsseldorf alarmiert, um Schäden an der Gas-Wasser- sowie Stromversorgung überprüfen zulassen. Durch die Netzgesellschaft wurden Brand- und Wasserschäden an der Elektroverteilung erkannt. Daher wurde das gesamte Gebäude stromlos geschaltet. Die Hotelgäste wurden durch den Betreiber in umliegende Hotels verteilt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen über die Brandursache übernommen.

Gegen 23 Uhr wird nochmals eine Brandnachschau im Gebäude durchgeführt. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte vor Ort.

