PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (ots)

Am 15.03.2026 gegen 15:00 Uhr kann durch Polizeikräfte ein 64-jähriger PKW-Fahrer in der Gutenbergstraße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle kann ausgehend vom Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch durch die Beamten wahrgenommen werden. Weiterhin konnten durch Schwanken beim Aussteigen aus dem Fahrzeug sowie anschließendem unsicheren Gang weitere Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Fahrer zur Dienststelle verbracht. Die Blutentnahme wurde anschließend durch einen verständigten Polizeiarzt durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Die zuständige Führerscheinbehörde wurde ebenfalls über den Sachverhalt informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 15.03.2026 – 11:27

    POL-PDLU: Diebstahl aus Getränkeautomaten - Zeugenaufruf

    Neuhofen (ots) - Am Samstagabend (14.03.2026), gegen 22:45 Uhr, entwendeten drei Jugendliche durch gemeinschaftliches Vorgehen mehrere Getränkedosen aus einem Automaten, der in der Ludwigshafener Straße aufgestellt ist. Anschließend flüchteten sie fußläufig in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit. Ein Jugendlicher habe einen dunklen Jogginganzug und weiße Schuhe getragen. Gegen die drei Jugendlichen wurde eine ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 11:23

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

    Speyer (ots) - Am 14.03.2026 gegen 20:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der St.-German-Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäftes. Ein unbekannter junger Fahrer sei mit seinem Mercedes gegen ein geparktes Auto gefahren und habe danach die Unfallörtlichkeit verlassen. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug geben? Zeugen werden ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 11:21

    POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Speyer (ots) - Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in der Siemensstraße gemeldet. Ein Zeuge teilte mit, dass ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fiat gegen das Zufahrtstor eines Firmengeländes gefahren sei und der Fahrer alkoholisiert wirke. Die eingesetzten Beamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der 61-jährige Speyerer auffällig schwankte und stark nach Alkohol roch. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren