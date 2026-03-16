Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (ots)

Am 15.03.2026 gegen 15:00 Uhr kann durch Polizeikräfte ein 64-jähriger PKW-Fahrer in der Gutenbergstraße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle kann ausgehend vom Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch durch die Beamten wahrgenommen werden. Weiterhin konnten durch Schwanken beim Aussteigen aus dem Fahrzeug sowie anschließendem unsicheren Gang weitere Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Fahrer zur Dienststelle verbracht. Die Blutentnahme wurde anschließend durch einen verständigten Polizeiarzt durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Die zuständige Führerscheinbehörde wurde ebenfalls über den Sachverhalt informiert.

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