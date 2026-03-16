Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dieseldiebstahl

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagmittag stellte ein 72-jähriger Passant an einem geparkten LKW im Lettenhorst Kraftstoffgeruch fest. Als er sich den Tankdeckel anschaute, bemerkte er, dass dieser zuvor aufgebrochen worden war. Ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Wer in den letzten Tagen im Lettenhorst in Schifferstadt verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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