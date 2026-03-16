POL-PDLU: Körperverletzung zwischen Fußballspielern
Böhl-Iggelheim (ots)
Im Rahmen eines Fußballspiels der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt kam es am Sonntag, den 15.03.2026, nach Spielende zu einer Körperverletzung. Der 26-jährige Gastspieler schlug den 32-jährigen Spieler des Heimvereins ins Gesicht. Schon während des Spiels kam es zu Nicklichkeiten zwischen den Spielern. Ein Rettungswagen wurde zur medizinischen Abklärung hinzugezogen, eine Behandlung in einem Krankenhaus wurde abgelehnt. Gegen den 26-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet.
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