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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung zwischen Fußballspielern

Böhl-Iggelheim (ots)

Im Rahmen eines Fußballspiels der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt kam es am Sonntag, den 15.03.2026, nach Spielende zu einer Körperverletzung. Der 26-jährige Gastspieler schlug den 32-jährigen Spieler des Heimvereins ins Gesicht. Schon während des Spiels kam es zu Nicklichkeiten zwischen den Spielern. Ein Rettungswagen wurde zur medizinischen Abklärung hinzugezogen, eine Behandlung in einem Krankenhaus wurde abgelehnt. Gegen den 26-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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