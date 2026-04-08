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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg - Korrektur

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl eines Geldwechselautomaten

Am Dienstag, 07. April 2026 in der Zeit zwischen 04:15 Uhr bis 04:20 Uhr betrat ein derzeit unbekannter maskierter Täter ein Geschäft mit Unterhaltungsautomaten in der Barßeler Straße in Friesoythe (nicht in Barßel) und entwendete einen in der Wand befestigten Geldwechselautomaten. Anschließend flüchtete er. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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