Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg - Korrektur
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Diebstahl eines Geldwechselautomaten
Am Dienstag, 07. April 2026 in der Zeit zwischen 04:15 Uhr bis 04:20 Uhr betrat ein derzeit unbekannter maskierter Täter ein Geschäft mit Unterhaltungsautomaten in der Barßeler Straße in Friesoythe (nicht in Barßel) und entwendete einen in der Wand befestigten Geldwechselautomaten. Anschließend flüchtete er. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen
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