POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg - Korrektur

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrradfahrerin Am Dienstag, 07. April 2026 gegen 12:15 Uhr beabsichtigte ein 38-jähriger Mann aus Vechta mit einem Kleinbus vom Bahnhof kommend die Straße An der Gräfte zu queren um in Richtung Neuer Markt weiter zu fahren. Hierbei übersah er eine 48-jährige Vechtaerin, welche mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Straße An der Gräfte ...

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