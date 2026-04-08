Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

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Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Festnahme nach Raubdelikt

Am Montag, 06. April 2026 gegen 19:30 Uhr schlug ein 47-jähriger Mann dem 18-jährigen Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Er versuchte das Opfer zu treten und hielt hierbei ein Messer. Der 47-Jährige raubte die Tasche samt Inhalt. Das 18-jährige Opfer, ein Heranwachsender aus Cloppenburg, konnte leicht verletzt flüchten. Ein Zeuge sei ebenfalls geschlagen worden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 47-Jährige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde dem Gewahrsamsbereich der Polizei Cloppenburg zugeführt. Aufgrund der vorliegenden Hinweise erließ das Amtsgericht Cloppenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Ihm wurde der Haftbefehl am Amtsgericht Cloppenburg verkündet. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Cloppenburg - Dieseldiebstahl

Am Montag, 06. April 2026 in der Zeit zwischen 01:00 Uhr bis 04:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle an der B 213, Vahrener Damm, und entwendeten mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff. Zudem wurden zwei Baucontainer aufgebrochen. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Pkw beschädigt

Am Sonntag, 05. April 2026 in der Zeit zwischen 19:00 Uhr bis 22:10 Uhr beschädigten unbekannte einen Pkw, Daimler Chrysler in schwarz, welcher auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Ladestraße abgestellt worden war. Die Unbekannten beschädigten vermutlich mit einem Ast das Dach des Pkw. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Löningen - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen / Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, 02. April 2026 18:30 Uhr bis Dienstag, 07. April 2026 12:00 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter auf das Gelände eines Jugendzentrums in der Meerdorfer Straße. Dort wurden mehrere Holzzaunelemente beschädigt, es wurden Pflastersteine aus dem Bodenverband entfernt und in Form eines Hakenkreuzes neu angeordnet. Durch die Sachbeschädigungen entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Dienstag, 07. April 2026 gegen 15:02 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Höltinghausen mit seinem Pkw die B 213, Fahrtrichtung Löningen. Im Bereich der Baustelle kam es zu einem Auffahrunfall, Der 36-Jährige fuhr auf den Pkw eines 56-jährigren Lastrupers. Der wiederum wurde auf den Pkw eines 26-jährigen Emsteks geschoben, welcher in der Folge auf den Pkw einer 27-jährigen Lohnerin geschoben wurde. Der Pkw der Lohnerin wurde auf den Pkw eines vorausfahrenden 48-jährigen geschoben. Alle Fahrzeugführer, sowie der Beifahrer des 48-Jährigen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 27.000,00 Euro. Durch den Unfall war die B 213 bis ca. 16:45 Uhr voll gesperrt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 06. April 2026 20:00 Uhr bis Dienstag, 07. April 2026 16:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Smart Fortwo in blau/grau welcher auf einem Parkplatz im Ritzereiweg abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 07. April 2026 gegen 17:40 Uhr befuhr ein 50-jähriger Lastruper mit einem Pkw die B 213, Fahrtrichtung Löningen. Hierbei übersah der 50-jährige, dass eine vorausfahrende 32-jährige Frau aus Kettenkamp mit ihrem Pkw im Bereich der Baustelle verkehrsbedingt bremsen musste. Er fuhr auf den Pkw der 32-Jährigen auf. Diese wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 16.000,00 Euro.

Löningen - Eigentümer gesucht (mit Bild)

Im Rahmen einer Personendurchsuchung konnte vergangene Woche mutmaßliches Diebesgut ausgemacht werden. Hierbei handelt es sich um eine kleine Schmuckkiste (siehe Bild). Eine entsprechende Diebstahlsanzeige ist bei der Polizei bisher nicht eingegangen. Neben der Kiste wurde diverser Modeschmuck sowie verschiedene Broschen sichergestellt. Der Eigentümer der Schmuckkiste wird gebeten sich mit der Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) in Verbindung zu setzen.

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