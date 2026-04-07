Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Einbruch in Werkstatt In der Zeit zwischen Sonntag, 05. April 2026 18:00 Uhr bis Montag, 06. April 2026 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Westallee und verschafften sich gewaltsam Zugang zur Werkstatt einer dortigen Firma. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. ...

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