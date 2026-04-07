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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen derzeit keine aktuellen Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 07.04.2026 – 10:45

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Einbruch in Werkstatt In der Zeit zwischen Sonntag, 05. April 2026 18:00 Uhr bis Montag, 06. April 2026 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Westallee und verschafften sich gewaltsam Zugang zur Werkstatt einer dortigen Firma. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. ...

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  • 06.04.2026 – 21:02

    POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Nordkreis Cloppenburg vom 06.04.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - - Flugunfall eines Einsitzer-Ultraleichtflugzeuges mit tödlich verletzter Person - Am Ostermontag, 06.04.2025, wurde gegen 16:38 Uhr ein Flugzeugabsturz auf dem Flugplatz Barßel-Lohe gemeldet. Bei dem verunglückten Luftfahrzeug handelte es sich um ein einsitziges Ultraleichtflugzeug, das von einem 66-jährigen Piloten aus Edewecht ...

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  • 06.04.2026 – 10:19

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta vom 05./06.04.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfallflucht Am Sonntag, 5. April 2026, kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr auf dem Parkplatz der St.-Josef-Kirche an der Josefstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten schwarzen Pkw (Range Rover) an der rechten Fahrzeugseite und entfernte ...

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