Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Nordkreis Cloppenburg vom 06.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

- Flugunfall eines Einsitzer-Ultraleichtflugzeuges mit tödlich verletzter Person -

Am Ostermontag, 06.04.2025, wurde gegen 16:38 Uhr ein Flugzeugabsturz auf dem Flugplatz Barßel-Lohe gemeldet. Bei dem verunglückten Luftfahrzeug handelte es sich um ein einsitziges Ultraleichtflugzeug, das von einem 66-jährigen Piloten aus Edewecht gesteuert wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Maschine während des Startvorgangs in Schräglage und stürzte ab. Der Pilot verstarb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Flugzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

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