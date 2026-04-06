Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Einsatzgeschehen Osterfeuer in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta:

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg fanden am Osterwochenende insgesamt ca. 200 Osterfeuer statt. In den Landkreisen kam es in diesem Jahr zu lediglich einzelnen Körperverletzungsdelikten. Es waren ansonsten friedliche Feierlichkeiten für ein solches Veranstaltungswochenende.

Weitere Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg:

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 05.04.2025 in der Zeit zwischen 13:20 Uhr und 15:20 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ordnungsgemäßen abgestellten Pkw auf einem Parkplatz an der Emsteker Straße. Dieser befand sich geparkt vor einem dort ansässigen Fitnessstudio. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell