Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Sonntag, 05. April 2026, gegen 10:50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 72 (B72) in Höhe der Ortschaft Sedelsberg zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 36-jährige PKW-Fahrerin aus Spahnharrenstätte die B72 in Richtung Saterland. Aufgrund einer Panne fuhr die 36-Jährige mit geringer Geschwindigkeit sowie mit eingeschalteten Warnblinklicht. Eine nachfolgende 28-jährige PKW-Fahrerin aus Barßel erkannte die Situation vermeintlich zu spät und fuhr auf den rollenden PKW der 36-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß gerieten beide PKW ins Schleudern. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 28-jährige Barßelerin mittelschwer verletzt und wurde mithilfe eines Rettungshubschraubers einer Klinik zugeführt. Die 36-Jährige Spahnharrenstätterin wurde leicht verletzt und mithilfe eines Rettungswagens in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme sowie für die Rettungsmaßnahmen wurde die B72 voll gesperrt. Die Vollsperrung ist im Anschluss wieder aufgehoben worden. Der entstandene Gesamtschaden wird bislang auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

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