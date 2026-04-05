Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der PI Cloppenburg/ Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Varrelbusch - schwerer Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person Am 05.04.2026, gegen 03:46 Uhr kam es auf der B72, Friesoyther Straße in 49681 Garrel/ OT Varrelbusch zu einem schweren Verkehrsunfall. Zu diesem Zeitpunkt befuhren eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Bösel und ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Altenoythe hintereinander die B72 aus Friesoythe kommend in Richtung Cloppenburg. In Höhe des Parkplatzes Varrelbusch kam es bei einem Überholvorgang zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw. Beide Pkw haben sich überschlagen und wurden in den Seitenraum geschleudert. Dort kollidierten die Pkw mit mehreren Bäumen. Die 20-Jährige war nicht ansprechbar und wurde in ihrem Pkw eingeklemmt. Sie musste durch die freiwillige Feuerwehr aus dem Pkw gerettet werden. Im Anschluss wurde sie mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 21-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Pkw befreien und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach umfangreichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen konnte der 21-Jährige später auf einem nahegelegenen Feld abseits der B72 aufgefunden werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Es bestand der Verdacht, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Daher wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die B72 musste für die Zeit der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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