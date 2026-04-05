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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der PI Cloppenburg/ Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Varrelbusch - schwerer Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich 
verletzten Person
Am 05.04.2026, gegen 03:46 Uhr kam es auf der B72, Friesoyther Straße
in 49681 Garrel/ OT Varrelbusch zu einem schweren Verkehrsunfall.
Zu diesem Zeitpunkt befuhren eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Bösel 
und ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Altenoythe hintereinander die B72 
aus Friesoythe kommend in Richtung Cloppenburg.
In Höhe des Parkplatzes Varrelbusch kam es bei einem Überholvorgang 
zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw.  
Beide Pkw haben sich überschlagen und wurden in den Seitenraum 
geschleudert. Dort kollidierten die Pkw mit mehreren Bäumen. Die 
20-Jährige war nicht ansprechbar und wurde in ihrem Pkw eingeklemmt. 
Sie musste durch die freiwillige Feuerwehr aus dem Pkw gerettet 
werden. Im Anschluss wurde sie mit lebensgefährlichen Verletzungen 
mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Der 21-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Pkw befreien und 
entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach umfangreichen 
Ermittlungen und Suchmaßnahmen konnte der 21-Jährige später auf einem
nahegelegenen Feld abseits der B72 aufgefunden werden. Er wurde mit 
einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht.
Es bestand der Verdacht, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss 
alkoholischer Getränke stand. Daher wurde ihm im Krankenhaus eine 
Blutprobe entnommen. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. 
Die B72 musste für die Zeit der Unfallaufnahme für mehrere Stunden 
voll gesperrt werden.
Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
ESD - PHK Boss
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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