Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Strücklingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 03. April 2026, gegen 08:20 Uhr, kam es in der Sater Landstraße in 26683 Saterland, OT Strücklingen, zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Saterländer befuhr mit einem PKW die Sater Landstraße, als er mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafes alleinbeteiligt von der Straße abkam. Der PKW überschlug sich und kam im Seitengraben zum Liegen. Der 22-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Mutmaßlich entstand am PKW wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen den 22-Jährigen wurden ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

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