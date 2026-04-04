PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Strücklingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 03. April 2026, gegen 08:20 Uhr, kam es in der Sater Landstraße in 26683 Saterland, OT Strücklingen, zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Saterländer befuhr mit einem PKW die Sater Landstraße, als er mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafes alleinbeteiligt von der Straße abkam. Der PKW überschlug sich und kam im Seitengraben zum Liegen. Der 22-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Mutmaßlich entstand am PKW wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen den 22-Jährigen wurden ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe
i.A. Wolke, PHKin
Telefon: 04491/93390

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 04.04.2026 – 10:06

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Pressemeldung Cloppenburg- Einbruchsdiebstahl in Firmengelände In der Zeit Donnerstag, 02.04.2026, 18:45 Uhr bis Freitag, 03.04.2026, 15:30 Uhr gelangten unbekannte Täter auf ein Firmengelände, welches an der Straße Industriezubringer liegt. Hierbei trennten sie zuvor ein Element eines Stahlmattenzaunes heraus und entwendeten anschließend Kupferkabel. Die Schadenshöhe kann Zurzeit nicht ...

    mehr
  • 04.04.2026 – 08:28

    POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Brand einer Industriehalle Am 04.04.2026, um 05:37 Uhr, wurde der Brand einer Industriehalle an der Diepholzer Straße (Bundesstraße 69) in 49377 Vechta gemeldet. Kräfte der Polizei und der Feuerwehr wurden sofort zu der Einsatzörtlichkeit entsandt. Die ersteintreffenden Kräfte konnten die brandbetroffene Halle auf dem Firmengelände lokalisieren. Schlussendlich stand eine ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 13:04

    POL-CLP: Pressemitteilung für den Nordkreis PI Cloppenburg, PK Friesoythe

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine presserelevanten Ereignisse vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren