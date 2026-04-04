Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung

Cloppenburg- Einbruchsdiebstahl in Firmengelände

In der Zeit Donnerstag, 02.04.2026, 18:45 Uhr bis Freitag, 03.04.2026, 15:30 Uhr gelangten unbekannte Täter auf ein Firmengelände, welches an der Straße Industriezubringer liegt. Hierbei trennten sie zuvor ein Element eines Stahlmattenzaunes heraus und entwendeten anschließend Kupferkabel. Die Schadenshöhe kann Zurzeit nicht beziffert werden.

Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471-18600) entgegen.

Emstek- Sachbeschädigung

In der Zeit Donnerstag, 02.04.2026, 22:30 Uhr bis Freitag, 03.04.2026, 09:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Maschendrahtzaun an einem Grundstück in der Friedhofstraße. Hier wurde der Draht zerschnitten. Es entstand ein Schaden von ca.100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471-18600) entgegen.

Garrel- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitag, 03.04.2026, 21:00 Uhr kam es auf der Beverbrucher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. In Höhe der Unfallstelle überquert ein 33.-jähriger Mann aus Garrel plötzlich fußläufig die Fahrbahn. Ein 51.-Jähriger aus Garrel konnte mit seinem Pkw nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kommt zu einer Berührung mit dem Fußgänger. Hierbei wird der 33.-jährige leicht verletzt und mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt. Der Fußgänger stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Cappeln- Verkehrsunfallflucht / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 04.04.2026, gegen 03:37 Uhr meldet sich ein Zeuge und teilt mit, dass ein Pkw-Führer mit seinem Pkw über eine Verkehrsinsel an der Bakumer Straße gefahren sei. Der Pkw sei anschließend in der Nähe abgestellt worden. Durch die Beamten konnte der 34.-jährige Fahrzeugführer aus Vechta ausfindig gemacht werden. Dieser stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde zudem einbehalten.

Cloppenburg- Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Freitag, 03.04.2026, 15:28 Uhr wurde bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Soestenstraße festgestellt, dass bei einem Pkw die Betriebserlaubnis an diesem erloschen war. An diesem wurde bauartbedingte Veränderungen vorgenommen. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde dem 39.-jährigen aus Cloppenburg untersagt.

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