Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Lovescamming - Betrug durch vorgetäuschte Liebesbeziehungen

Landkreis Osterholz & Verden (ots)

Lovescamming, auch als Romance Scamming bezeichnet, ist eine Form des Betrugs, bei der Täterinnen und Täter über Online-Partnerbörsen oder soziale Netzwerke eine angebliche Liebesbeziehung aufbauen, um anschließend finanzielle Forderungen zu stellen. Ziel ist nicht eine ernsthafte Partnerschaft, sondern die Erlangung von Geld oder sensiblen Daten der betroffenen Personen.

Die Täterinnen und Täter verwenden hierfür oftmals gestohlene Fotos, erfundene Identitäten und glaubwürdige Lebensgeschichten. Häufig geben sie sich als beruflich erfolgreiche Personen aus und gewinnen über längere Kontaktphasen das Vertrauen der Opfer. Sobald eine emotionale Bindung hergestellt ist, werden finanzielle Forderungen erhoben - beispielsweise für Reise- oder Visakosten, medizinische Behandlungen oder andere angebliche Notlagen. Treffen im realen Leben finden in der Regel nicht statt.

Warnsignale und Verhaltensempfehlungen:

Misstrauen ist angebracht, wenn:

- frühzeitig starke Liebesbekundungen oder Heiratsabsichten geäußert werden, - das Profilbild und die Lebensgeschichte zu perfekt erscheinen, - der Kontakt verstärkt persönliche Informationen abfragt oder finanzielle Unterstützung verlangt.

Die Polizei empfiehlt:

- Keine Geldzahlungen oder Wertübertragungen an unbekannte Personen zu leisten. - Keine persönlichen Daten, Ausweiskopien oder Dokumente weiterzugeben. - Bei Verdacht den Kontakt sofort abzubrechen, Nachrichten und Belege zu sichern und Anzeige zu erstatten.

In einem aktuellen Fall sollte es zu einer Geldübergabe von über 100.000 Euro kommen. Über eine Dating-Plattform hatte ein bislang unbekannter Beschuldigter Kontakt zu einer 64-jährigen Frau aufgebaut. Nach mehreren Monaten des Kontakts und dem Vortäuschen einer Liebesbeziehung erklärte der Mann, er benötige Geld. Zur Übergabe könne jedoch nicht er selbst kommen, sondern eine Mitarbeiterin. Die Frau bemerkte den Betrug rechtzeitig und informierte die Polizei. Die angebliche Mitarbeiterin wurde bei der geplanten Übergabe auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße in Osterholz-Scharmbeck in Gewahrsam genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen. Gegen sie wurde ein Verfahren aufgrund des Verdachtes eines Betrugversuches eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

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