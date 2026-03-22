Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 22.03.2026

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizei Verden den Pkw eines 69-jährigen Verdeners in Bereich Borstel. Während der Kontrolle ergab sich, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die anschließende Weiterfahrt untersagt.

Alkoholisierter Radfahrer

Verden. Am Samstagabend gegen 20 Uhr wurde durch Einsatzbeamte im Stadtgebiet Verden ein Radfahrer gestoppt. Der 44-Jährige zeigte deutliche Ausfallerscheinungen und stand unter dem Einfluss von Alkohol. Der Verdener musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde ihm untersagt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Bereich PK Achim

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Achim. Am Samstagmittag kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Achim einen 18-jährigen Heranwachsenden, welcher die Fußgängerzone in Achim mit einem E-Scooter befuhr. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Somit wurden sowohl gegen den Fahrzeugführer als auch gegen den Fahrzeughalter Strafverfahren bezüglich des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Oyten. Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:45 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Wohnhaus in der Teneverstraße, in Oyten. Hier verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zugang zum Objekt, durchsuchte dieses und entkam mit diversem Diebesgut. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Tel. 04202-9960 zu melden.

Bereich PK Osterholz

Trunkenheitsfahrt

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagabend stoppte die Polizei den 31-jährigen Fahrer eines Opel im Ortsteil Pennigbüttel. Bei der Kontrolle ergab ein Alkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt und eine Blutentnahme bei diesem durchgeführt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

E-Scooterfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ritterhude. In der Riesstraße wurde am Samstagnachmittag der 30-jährige Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt. Ein 74-jähriger Ritterhuder öffnete die Fahrertür seines Pkw und übersah hierbei den herannahenden E-Scooter. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der Fahrzeugtür zusammen. Der 30-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Zwei Fahrzeuge stillgelegt

Achim. Binnen einer halben Stunde wurden am Samstag zwei Pkw von der Autobahnpolizei Langwedel stillgelegt. Zunächst wurde gegen 14:50 Uhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Bremen auf der Uphuser Heerstraße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass keine Haftpflichtversicherung für den Opel Corsa mehr bestand. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet, ebenso gegen den 51-jährigen Halter, der die Fahrt zugelassen hatte. Gegen 15:15 Uhr fiel den Beamten an gleicher Stelle ein BMW aus Cloppenburg auf. Auch hier ergab die Überprüfung, dass keine entsprechende Versicherung für den Pkw vorlag. Sowohl gegen den 27-jährigen Fahrzeugführer aus Cloppenburg als auch gegen den 32-jährigen Halter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Eine Kontrolle - zwei Anzeigen

Ottersberg. Am Sonntag gegen 00:50 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen 19-jährigen Heranwachsenden auf der A1 im Bereich Posthausen, der mit einem Mercedes unterwegs war. Dabei stellten sie fest, dass dieser sich mit dem Lichtbild eines gefälschten ukrainischen Führerscheins auswies. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann ein.

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