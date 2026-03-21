Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 21.03.2026

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Müllcontainerbrand an einem Baumarkt

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Müllcontainer an der Gebäudewand eines Baumarktes in der Berta-Benz-Straße in Verden in Brand. Die Flammen griffen zunächst auch auf einen nebenan befindlichen Holzunterstand über. Durch zeitnahes Entdecken des Brandes und schnelles Eingreifen eines aufmerksamen Bürgers konnten die Flammen eingedämmt und ein weiteres Übergreifen durch die Feuerwehr Dauelsen verhindert werden. Die Hausfassade des Baumarktes wurde durch den Brand und die Löscharbeiten leicht beschädigt. Der vorläufige Sachschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt.

Versuchter Einbruch in Kirchengemeinde

Verden. In der Zeit zwischen dem 13.03.2026 und dem 19.03.2026 kam es in einer evangelischen Kirchengemeinde in der Hohen Leuchte zu einem versuchten Einbruch. Die bislang unbekannten Täter versuchten gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Als dies misslang, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen in diesem Zeitraum geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Verden unter der Tel. 04231-8060 zu melden.

Bereich PK Achim

Zigarettenautomat entwendet

Ottersberg. Am Freitagmorgen wurde durch einen Zeugen im Waldgebiet nahe der Straße Clüverdamm ein aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Automat samt Inhalt aus der Straße Im Krummen Ort entwendet wurde. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen in den letzten Tagen an der Straße Im Krummen Ort geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Tel. 04202-9969 zu melden.

Bereich PK Osterholz

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Worpswede. Am Freitagvormittag gegen 10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Worpheimer und Nordweder Straße zu einem Unfall nach Vorfahrtsverstoß. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Nordweder Straße in Richtung Osterholz und übersah dabei eine 64-Jährige, die mit ihrem Dacia die Worpheimer Straße in Richtung Lilienthal befuhr. Die 64-jährige Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Aufprall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entsteht ein Sachschaden von rund 60.000EUR.

Vollbrand eines Carports sowie Übergriff auf das Wohnhaus

Lilienthal. Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Brand im Wörpeweg. Ein Carport sowie ein darunter geparkter Pkw und eine daneben befindliche Hecke stehen zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten der umliegenden Feuerwehren kann ein teilweiser Übertritt auf das angrenzende Wohnhaus nicht verhindert werden. Die Fassade, ein Fenster sowie einige Dachsparren des Hauses wurden beschädigt, das Carport und der geparkte Pkw wurden vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 120.000EUR geschätzt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine relevanten Ereignisse.

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