Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Sperrung der Anschlussstelle Verden-Nord aufgrund eines liegengebliebenen Schwertransports+

Landkreis Verden (ots)

+Sperrung der Anschlussstelle Verden-Nord aufgrund eines liegengebliebenen Schwertransports+

A27/Verden. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 04.10 Uhr blieb ein Schwertransport an der Anschlussstelle Verden-Nord in Richtung Hannover liegen, da ein Baum neben der Fahrbahn eine gefahrlose Weiterfahrt blockierte.

Für die anschließenden Maßnahmen musste die Auf- und Abfahrt Verden-Nord in Richtung Hannover vollständig gesperrt werden. Der Verkehr verlief über die Anschlussstelle Verden-Ost, wodurch sich in den Morgenstunden ein Rückstau bis auf die A27 bildete.

Der betroffene Baum musste gefällt werden. Die Weiterfahrt des Schwertransports ist voraussichtlich gegen 14.00 Uhr geplant. Dabei kann es zeitweise zu Behinderungen auf der B215 im Bereich der Anschlussstelle kommen.

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