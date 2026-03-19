Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 19.03.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Plastik auf Herdplatte gerät in Brand+

Thedinghausen. Am Mittwochmorgen kam es in der Straße Am Hoppenhof zu einem Küchenbrand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Kind unbemerkt zwei Herdplatten eingeschaltet. Auf dem Herd liegende Plastikgegenstände gerieten daraufhin in Brand. Die Hauseigentümerin befand sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung im Erdgeschoss und bemerkte den Brandgeruch. Sie begab sich umgehend ins Obergeschoss, verließ das Haus mit ihren Kindern und setzte den Notruf ab.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch wurde der Küchenbereich vollständig zerstört. Teile des Daches wurden durch die Flammen ebenfalls zerstört. Das Gebäude ist aufgrund der Rauch- und Löschwasserschäden derzeit unbewohnbar. Die Eigentümerin kam mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Maßnahmen musste die Straße Am Hoppenhof zeitweise gesperrt werden.

+Zeugin zu Diebstahl vor Supermarkt gesucht+

Achim. Zwei bislang unbekannte Männer haben am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr aus einem Supermarkt in der Embser Landstraße einen mit Waren gefüllten Einkaufswagen entwendet. Anschließend flüchteten die Männer mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen VW Golf. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach eine Kundin den Marktleiter auf die Tat an, woraufhin dieser den Vorfall überprüfte. Die Polizei bittet die Zeugin, oder auch andere Personen, die Hinweise zum Vorfall oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9969 zu melden.

+Diebstahl von Treckerteilen+

Verden. Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Treckerteile von einem Hofgelände in der Straße Am Allerufer. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Diebstahl von Werkzeugen von Baustelle+

Dörverden. In der Zeit von Samstag, 15.00 Uhr, bis Mittwoch, 09.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein im Umbau befindliches Haus in der Hauptstraße ein. Die Täter gelangten durch ein Fenster gewaltsam in das Haus und entwendeten Werkzeuge und alte Kupferleitungen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Zigarettenautomat entwendet+

Langwedel. Ein Jagdpächter fand am Mittwochmittag gegen 12 Uhr am Waldrand der Gabundstraße einen Zigarettenautomaten. Nach ersten Ermittlungen wurde dieser in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einer Wand eines Restaurants in der Verdener Straße entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Auffahrunfall an Ampel+

Achim. Am Mittwochmorgen kam es gegen 11 Uhr an einer Ampel in der Obernstraße zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Obernstraße in Richtung Feldstraße, als dieser durch den aufgrund einer roten Ampel stockenden Verkehr auf einen Ford eines 63-Jährigen auffuhr. Der 63-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 2.000 Euro geschätzt.

+Leichtverletzte nach Unfall auf A27+

A27/Kirchlinteln. Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A27, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer befuhr zunächst den linken Fahrstreifen der A27 in Richtung Hannover und wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei kollidierte er seitlich mit einem Mazda einer 34-Jährigen. Die 34-Jährige verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit der Außenschutzplanke zusammen. Zwei Mitfahrerinnen im Mazda wurden leicht verletzt und das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Wohnhaus+

Lilienthal. In der Zeit von Mittwoch, 08.00 bis 12:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Worphauser Landstraße in ein Wohnhaus ein. Die Täter verschafften sich durch eine Tür gewaltsam Zutritt zum Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten eine Geldbörse. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

+Außenfassade einer Kita in Brand+

Osterholz-Scharmbeck. In einer Kita in der Bremer Straße kam es am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Gegen 18.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei zu einem Brand in einer Kita gerufen. Vor Ort konnte das Feuer entlang der Außenfassade bereits durch den Brandentdecker gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge waren zuvor Schweißarbeiten an einem Teil des Gebäudes durchgeführt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

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